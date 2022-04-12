Есть зомбо-лига – там и играйте: Голкипер сборной Украины Пятов заявил, что россиянам не место в мировом футболе

Об этом Пятов заявил в интервью Команде 1 .

По словам голкипера "Шахтера", его удивила позиция российских футболистов, ни один из которых после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины и своего отстранения от международных соревнований не сказал ни слова.

"Меня это больше всего удивило. Никто и не пикнул. Значит, их все устраивает. Нормальный спортсмен, несущий незаслуженное, по его мнению, наказание, отстаивает свою позицию. Борется за правду, за победу. Но разве это спортсмены – это тряпки", – сказал Пятов.

Он подчеркнул, что даже после прекращения войны против Украины россияне не заслуживают участия в международных соревнованиях.

"Нападающая и убивающая страна не может делиться на спортсменов и не спортсменов. Как они там говорят: "Мы один народ"? Их земляки такое вытворяют, а они спокойно играют в футбол? Так не бывает. Считаю, что даже по окончании войны мир их не пустит в совместные соревнования. Есть зомбо-лига – там и играйте», – посоветовал Пятов.

9 апреля с поражения от греческого "Олимпиакоса" донецкий "Шахтер" начал серию благотворительных матчей .

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что после игры с "Олимпиакосом" некоторые футболисты плакали в раздевалке .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb