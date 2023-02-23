"Есть заинтересованные страны": Нуланд заявила, что США обсуждают предоставление Украине истребителей
В США продолжается обсуждение вопроса передачи Украине боевых самолетов четвертого и пятого поколений, отметив заинтересованность в нескольких странах Европы
Об этом заявила заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.
По ее словам, США нужно быть уверенными в том, что когда бы не закончилась война, Украина достаточно сильна для того, чтобы защитить себя и не дать российскому диктатору организовать очередное вторжение.
"Нам нужно думать о сильной интегрированной противовоздушной обороне для Украины, которая будет включать некоторые уже предоставленные вещи, но, возможно, и те, которые мы еще не предоставили", - уточнила чиновница.
Нуланд также спросили о возможной передаче Украине американских истребителей четвертого (F-14, F-15 и F-16) и пятого (F-22 и F-35) поколений.
"Знаете, мы продолжаем вести эти разговоры как внутри страны, рассматривая долгосрочную противовоздушную оборону, так и с Украиной", – ответила она.
Замглавы Госдепа добавила, что есть несколько стран Европы, которые заинтересованы в таких поставках Украине.
Стоит заметить, что истребители пятого поколения на сегодняшний день самые современные. В частности, они могут совершать полет на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа (режим работы реактивных двигателей), а также используются для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. В России сейчас таким самолетом является Су-57.
- Также сегодня, 23 февраля, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что боевые самолеты, которые есть в наличии у стран-членов НАТО, могут передать Украине.
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