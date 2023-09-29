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"Есть задача отогнать вражескую авиацию": в Defence Express объяснили, как ВСУ будут применять ATACMS

29 сентября, 2023 пятница
18:08
Война с Россией

Перед ВСУ поставлена задача отогнать вражескую авиацию, аэродромы которой находятся на большом расстоянии. Кассетные Atacms являются уникальной возможностью бороться с авиабазами противника

Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, именно кассетные Atacms являются главным желанием ВСУ.

"Расход таких ракет будет значительно меньше осколочно-фугасных Atacms, которые направлены для поражения фактически одного объекта. Поскольку вес осколочно-фугасных Atacms 227 кг, с дальностью стрельбы до 270 км. Надо понимать, что 227 кг это вдвое меньше чем "Сторм Шедоу", боевая часть которой весит 450 кг", - отметил Катков.

Военный эксперт объяснил в чем эффективность кассетных Atacms.

"Кассетные Atacms создавались именно для того, чтобы поражать цели, которые находятся на большом расстоянии. Других ракет на ту же цель будет тратиться значительно больше, из-за их меньшей боевой части", - заявил главный редактор Defence Express.

По его убеждению, вполне вероятно, что в ближайших отчетах Пентагона Украина увидит информацию о передаче высокоточного вооружения.

  • 7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.
  • Уже в сентябре стало известно, что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.
  • Также сообщалось, что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами.
  • 15 сентября The Wall Street Journal писал, что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.
  • В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.
  • 22 сентября в ходе переговоров президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.
  • 26 сентября в Defence Express рассказали, когда и сколько Украина может получить ракеты ATACMS.
  • 28 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.
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