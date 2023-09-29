"Есть задача отогнать вражескую авиацию": в Defence Express объяснили, как ВСУ будут применять ATACMS

Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, именно кассетные Atacms являются главным желанием ВСУ.

"Расход таких ракет будет значительно меньше осколочно-фугасных Atacms, которые направлены для поражения фактически одного объекта. Поскольку вес осколочно-фугасных Atacms 227 кг, с дальностью стрельбы до 270 км. Надо понимать, что 227 кг это вдвое меньше чем "Сторм Шедоу", боевая часть которой весит 450 кг", - отметил Катков.

Военный эксперт объяснил в чем эффективность кассетных Atacms.

"Кассетные Atacms создавались именно для того, чтобы поражать цели, которые находятся на большом расстоянии. Других ракет на ту же цель будет тратиться значительно больше, из-за их меньшей боевой части", - заявил главный редактор Defence Express.

По его убеждению, вполне вероятно, что в ближайших отчетах Пентагона Украина увидит информацию о передаче высокоточного вооружения.