"Есть все шансы, что дипломатия добьется успеха": Кулеба назвал "беспрецедентным" уровень поддержки Украины на фоне угрозы вторжения РФ

Об этом министр сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.



"Украина не хочет войны, и украинцы не хотят войны. Именно поэтому сегодня дипломаты прилагают максимум усилий для снижения напряжения, принуждения России к деэскалации и сохранения дипломатического трека. Безусловно, если все-таки Россия прибегнет к вооруженной эскалации, мы будем защищаться и будем бороться с этой страной. Но сейчас есть все шансы на то, что дипломатия все-таки сможет добиться успеха", - подчеркнул Кулеба.



Глава МИД добавил, что президент Украины и его офис, Верховная Рада, Кабмин и МИД каждый день работают над тем, чтобы держать ситуацию под контролем. По его словам, Украина постоянно держит контакт с партнерами, согласовывает позиции, координирует шаги, и это уже имеет результат.

"Украина сегодня имеет беспрецедентный уровень поддержки. Думаю, даже Россия не ожидала такой солидарности мира с Украиной, когда начинала эту очередную эскалацию. Нам действительно удалось мобилизовать к поддержке нашего государства весь мир. Безусловно, наличие надежных партнеров и союзников существенно снижает риски дальнейшей военной эскалации со стороны России. И это убедительный повод для уверенности и спокойствия", - сказал Кулеба.