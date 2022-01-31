"Есть все шансы, что дипломатия добьется успеха": Кулеба назвал "беспрецедентным" уровень поддержки Украины на фоне угрозы вторжения РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне угрозы нового вторжения Российской Федерации уровень поддержки миром Украины "беспрецедентен", и на это не надеялась даже Россия
Об этом министр сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.
"Украина не хочет войны, и украинцы не хотят войны. Именно поэтому сегодня дипломаты прилагают максимум усилий для снижения напряжения, принуждения России к деэскалации и сохранения дипломатического трека. Безусловно, если все-таки Россия прибегнет к вооруженной эскалации, мы будем защищаться и будем бороться с этой страной. Но сейчас есть все шансы на то, что дипломатия все-таки сможет добиться успеха", - подчеркнул Кулеба.
Глава МИД добавил, что президент Украины и его офис, Верховная Рада, Кабмин и МИД каждый день работают над тем, чтобы держать ситуацию под контролем. По его словам, Украина постоянно держит контакт с партнерами, согласовывает позиции, координирует шаги, и это уже имеет результат.
"Украина сегодня имеет беспрецедентный уровень поддержки. Думаю, даже Россия не ожидала такой солидарности мира с Украиной, когда начинала эту очередную эскалацию. Нам действительно удалось мобилизовать к поддержке нашего государства весь мир. Безусловно, наличие надежных партнеров и союзников существенно снижает риски дальнейшей военной эскалации со стороны России. И это убедительный повод для уверенности и спокойствия", - сказал Кулеба.
- Напомним, 27 января Кулеба заявил, что Россия останется на дипломатическом пути по меньшей мере в ближайшие две недели.
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