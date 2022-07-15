В Украину прибыли новые реактивные системы залпового огня М270

Сегодня министр обороны Резников является ньюзмейкером, потому что он дал несколько интервью по разным вопросам и вечером в Twitter объявил о том, что в Украину прибыли установки М270. Они отличаются от HIMARS тем, что там 2 пакета направляющие вместо одного, то есть вдвое больше таких огненных "подарков" можно будет отправлять врагу. Они используют те же снаряды, которые использует HIMARS, но имеют гусеничную платформу. В этом есть определенная особенность, потому что HIMARS быстры, за ними трудно охотиться противнику, а для передвижения М270 по дорогам придется использовать трейлеры, что сможет снизить темпы его движения и скорость. Я думаю, что это британские MRLS, потому что Германия и Нидерланды, которые заявили об объявлении поставок этих систем, не могут их передать, потому что их нужно доделывать. Я думаю, это первые британские образцы такого вооружения.

Битва за Юг будет и ВСУ должна подготовить операцию по его освобождению, предпосылки для этого есть

Я бы легко не воспринимал готовность противника покинуть Юг и Херсон, потому что есть информация, что в сторону Херсона перебазируется значительное количество техники, что враг пытается усилить свои инженерные сооружения, используя бетонные системы и т.д. Я думаю, что битва за Юг будет и Резников в интервью FT говорил о том, что до конца года мы увидим мощное контрнаступление, вероятно, имея в виду ситуацию по югу. В интервью BBC он начал говорить о том, что не дает указаний Залужному и Генеральному штабу, ГШ сам планирует операции – речь идет о реализации задач, которые ставились президентом по освобождению всей Украины от вражеской нечисти. Что и происходит с опорой на зарубежную помощь и плановые действия ВСУ. Думаю, у Юга есть все предпосылки, чтобы быть освобожденным первым, но все требует плановой работы, подготовки резервов и четко спланированной операции.

Украине могут решить передать ракеты, летящие на 300 км – это нарушит всю логистику россиян

Встреча "Рамштайн-4", которая будет связана с расширением перечня военной помощи Украине, может касаться и обсуждения поставок ATACMS – ракет, которые способны производить поражение целей до 300 км. Наиболее оптимистичные политики начали вспоминать о самых современных ракетах, имеющихся в США, с дальностью до 500 км, но их серийно не производят для американской армии. В идеальном варианте мы можем получить системы до 300 км, которые действительно изменят ситуацию на поле боя, больше, чем HIMARS. Заместитель начальника оперативного управления Генштаба сказал, что враг начинает системно менять свою логистику – они начинают перетаскивать бригадные запасы на 100 км от столкновения, а корпусные - на 150 км. Наши удары по их складам были очень болезненными и сейчас враг ищет хоть какие-то варианты спасения. Использование ракет с дальностью 300 км нарушит всю логистику и позволит уничтожать и командные пункты, и любые точечные цели, которые мы пока вынуждены решать другими средствами, используя авиацию или другие способы.

Польша может передать еще 200 танков Украине

Информацию о передаче Украине танков Twardy (Польша) мы проверяли и пока, кроме заявлений влиятельных польских блогеров, подтверждений нет. Речь идет о том, что как только Польша получит от США 300 танков Abrams, потом могут передать Twardy в Украину. На сегодняшний день Польша передала Украине 240 танков Т-72 первых версий, на днях стало известно, что американцы поставляют в Польшу 116 старых Abrams и я думаю, что это будет толчком к тому, чтобы передать Twardy в Украину. 240 танков Т-72 и еще 200 Twardy – это огромное количество. Почти 500 танков от Польши – это количество, которое Украина пыталась выбить из США. Польша может удовлетворить эту потребность и они будут нужны для освобождения юга и других регионов.

ВСУ нужна бронетехника для повышения мобильности бригад

Потребность в получении различных БМП, БТРов и броневиков – чрезвычайно нужная вещь, потому что мы существенно увеличили количество новых бригад и для повышения их мобильности нам такой техники не хватает. Сейчас мы получили американские БТРы М113, которые известны всем ввиду своей формы и надежности и получаем БТРы из других стран, но эти шаги должны реализоваться гораздо быстрее и сейчас мы ожидаем "Рамштайн-4", где как раз будет поднят вопрос и о бронетехнике. А с октября, как отметил представитель Минобороны Мотузяник, заработает ленд-лиз и тогда вроде бы, по предложению Генштаба, американская сторона может передавать значительный перечень техники, который нужен украинской армии. Там законтрактованы и Bradley, и другие машины – М113 и другие образцы, крайне необходимые для повышения мобильности наших существующих и вновь бригад.