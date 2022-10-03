English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Есть все основания прекратить украинское гражданство судьи Львова, - эксперт ЦПК
Эксклюзив

Есть все основания прекратить украинское гражданство судьи Львова, - эксперт ЦПК

3 октября, 2022 понедельник
17:00
Общество Верховный суд Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен отреагировать на наличие паспорта РФ у главы Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Богдана Львова

Об этом в эфире Еспресо заявила эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

"Я не понимаю, почему до сих пор молчит Владимир Зеленский. Это действительно вопрос национального значения. Все-таки Богдан Львов возглавляет один из судов в составе Верховного суда, имея огромное неформальное влияние на этот суд и в целом на систему", - отметила она.

Чижик подчеркнула, что необходима реакция Офиса президента.

"Для меня это молчание выглядит очень странным, и я бы не хотела делать предположение, что Офису президента нужен Богдан Львов на должности судьи. Но чем дольше они молчат, тем более вероятным выглядит такое предположение. Важно то, что, после того как СБУ официально подтвердила суду наличие российского паспорта, следующий шаг, который должен быть, - это приказ председателя Верховного Суда Всеволода Князева об отчислении Львова из состава суда", - добавила эксперт.

Она напомнила, что параллельно НАБУ сейчас проводит расследование в производстве о недекларировании московской квартиры Львовым.

"Ждем реакции президента, потому что есть все основания прекратить украинское гражданство гражданина РФ Богдана Львова", - подытожила Чижик.

  • 15 сентября "Схемы" сообщили , что у заместителя председателя Верховного Суда Украины есть российский паспорт.
  • 16 сентября Владимира Зеленского призвали лишить гражданства Украины председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, имеющего паспорт РФ.
  • 19 сентября на собрании Кассационного хозяйственного суда проголосовали за то, чтобы заместитель председателя Верховного Суда Богдан Львов, имеющий российское гражданство, и дальше рассматривал дела.
  • 3 октября СБУ подтвердила наличие гражданства Российской Федерации у заместителя председателя Верховного Суда Богдана Львова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Президент Украины
Владимир Зеленский
Читайте также:
Валерій Клочок
2 октября, 2022 воскресенье
Есть впечатление, что реализуется сценарий отстранения Путина от власти, - политэксперт Клочок
Володимир Путін
2 октября, 2022 воскресенье
"Я вижу сразу": Буданов рассказал, сколько "двойников" есть у Путина
Рамзан Кадыров
1 октября, 2022 суббота
Отправил бы на передовую смывать позор кровью: Кадыров назвал виновного в поражении РФ в Лимане
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.36
    Покупка 40.36
    Продажа 41.36
  • EUR
    Покупка 38.98
    Продажа 40.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
3 октября
18:10
Предотвратить. Спасти. Укрпочта посвятила марки ГСЧС Харьковщины
18:02
Фрэнсис Фукуяма
Политэкономист Фукуяма спрогнозировал коллапс в России "в ближайшие дни"
17:55
Украина просит США предоставить ATACMS с условием согласовывать цели, - CNN
17:53
Лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые прокомментировал протесты, обвинив США и Израиль в их организации
17:24
Эксклюзив
Авдеевское и Бахмутское направления тяжелы для украинских защитников, враг старается простреливать наши позиции, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
17:12
В вышиванке и с гитарой: Данилко показал, как отпраздновал день рождения
17:01
ЕС и Украина подписали меморандум о 5 млрд евро макрофинансовой помощи, первый транш будет в октябре
17:01
Среди приоритетов бюджета-2023 будут помощь переселенцам и оплата протезирования, - Минсоцполитики
16:59
Учился в Киеве и командовал в Сирии. В РФ сменили командира Западного военного округа, - росСМИ
16:47
Эксклюзив
В Кремле больше всего боятся наступления ВСУ на Мелитопольском направлении, - военный эксперт Поляков
16:41
С начала года 197 освобожденных из плена получили по 100 тыс. грн помощи, на очереди еще 112 бойцов
16:38
Эксклюзив
Этот октябрь будет символичным и решающим, - политолог-международник Воля
16:36
ВСУ освободили Боровую вблизи Изюма в Харьковской области, - поселковый совет
16:32
The Beatles, которых мы не знали: найдены редкие фото культовой группы
16:32
Российские оккупанты отпустили редактора газеты "Каховская зоря" Жанну Киселеву, которую похитили
16:22
Обновлено
В России на одном из полигонов зафиксирована смерть троих мобилизованных
16:15
Обновлено
Украинской воины освободили Золотую Балку в Херсонской области, - СМИ
16:14
222-й день "горячего" геноцида путинизма против Украины
16:07
Госдума РФ проголосовала за "принятие в состав РФ" оккупированных территорий Украины
16:01
Disney удалила свой сайт в РФ и аккаунты в российских соцсетях
16:00
Эксклюзив
российские войска
В Херсонской области россияне пока не начали принудительную мобилизацию, - первый заместитель главы облсовета Соболевский
15:54
Нацгвардейцы уничтожили элитное подразделение российской армии в Донецкой области
15:49
Эксклюзив
Россияне изнутри изменить систему не смогут, но есть два возможных варианта, - российский адвокат Полозов
15:49
"Хорошая физподготовка": Лукашенко потребовал заставить детей убирать урожай
15:38
Стало известно, когда Усик планирует провести следующий бой
15:15
Заместителя председателя Верховного Суда Богдана Львова не уволили
14:47
Сергей Жадан
Готовят защитников к непогоде: Жадан передал добровольцам из Харьковщины дождевики
14:46
В Пентагоне объяснили, почему Украина до сих пор не получила дальнобойные ракеты к HIMARS
14:42
Сотрудничали с оккупантами в Луганской и Харьковской областях. Экс-сотрудниц таможни и правоохранительных органов подозревают в госизмене
14:40
В СНБО опровергли информацию западных медиа о вероятности испытания РФ атомной торпеды "Посейдон"
14:26
Мы все наконец услышали тебя, Тарас
14:20
Хищение более 4,4 млн грн: НАБУ разоблачили махинации на киностудии Довженко
14:19
вирус маска
Более двух тысяч больных в неделю: Киевлян призывают носить маски в публичных местах
14:11
Эксклюзив
Освобождение Лимана кардинально меняет картину на Донецком плацдарме, - представитель Нацгвардии
14:11
Эксклюзив
Российская девочка в Германии на детской площадке сказала украинскому ребенку: "Вы все умрете", - общественный деятель
14:11
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет "бабье лето"
14:05
В госдуме рассказали, в каких границах Запорожье и Херсонщина "войдут в РФ"
14:02
Херсон не готов к зиме, ситуация критическая, - депутат облсовета
13:49
"Семья воссоединяется": жена Усика показала вернувшуюся в Украину дочку
13:48
Эксклюзив
Оппозиция РФ вместе с руководителями Кремля пытается отделить власть от россиян, чтобы снять с них ответственность за войну, - аналитик Золкина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV