Об этом в эфире Еспресо заявила эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

"Я не понимаю, почему до сих пор молчит Владимир Зеленский. Это действительно вопрос национального значения. Все-таки Богдан Львов возглавляет один из судов в составе Верховного суда, имея огромное неформальное влияние на этот суд и в целом на систему", - отметила она.

Чижик подчеркнула, что необходима реакция Офиса президента.

"Для меня это молчание выглядит очень странным, и я бы не хотела делать предположение, что Офису президента нужен Богдан Львов на должности судьи. Но чем дольше они молчат, тем более вероятным выглядит такое предположение. Важно то, что, после того как СБУ официально подтвердила суду наличие российского паспорта, следующий шаг, который должен быть, - это приказ председателя Верховного Суда Всеволода Князева об отчислении Львова из состава суда", - добавила эксперт.

Она напомнила, что параллельно НАБУ сейчас проводит расследование в производстве о недекларировании московской квартиры Львовым.

"Ждем реакции президента, потому что есть все основания прекратить украинское гражданство гражданина РФ Богдана Львова", - подытожила Чижик.

15 сентября "Схемы" сообщили , что у заместителя председателя Верховного Суда Украины есть российский паспорт.

16 сентября Владимира Зеленского призвали лишить гражданства Украины председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, имеющего паспорт РФ.

19 сентября на собрании Кассационного хозяйственного суда проголосовали за то, чтобы заместитель председателя Верховного Суда Богдан Львов, имеющий российское гражданство, и дальше рассматривал дела.

3 октября СБУ подтвердила наличие гражданства Российской Федерации у заместителя председателя Верховного Суда Богдана Львова.