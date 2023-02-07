"Есть все основания для положительного решения": митрополит Евстратий о переходе ПЦУ на новый календарь
ВТО уже раньше позволило общинам переходить на новый стиль по соответствующей процедуре, а календарная реформа будет в повестке дня Собора в мае
Об этом в фейсбуке написал заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий (Заря).
"В связи с решением УГКЦ относительно календаря должен напомнить, что Синод ПЦУ уже принял решение, что общины, желающие перейти на новый стиль – могут это сделать по соответствующей процедуре. Также вопрос об общей календарной реформе вынесен на рассмотрение Архиерейского Собора, который соберется в мае", - отметил представитель ВТО.
Он добавил, что до 1 сентября, когда начинается новый церковный год, есть время для изменения.
"По моему мнению, как одного из членов Архиерейского Собора, есть все аргументы и основания принять положительное решение, одновременно обеспечив возможность желающим общинам сохранить предыдущую календарную традицию. Ибо опыт реформ в прошлом свидетельствует: проблемы возникают там, где реформа внедряется" в мгновение ока", без подготовки, "сверху" и без возможности альтернативы для тех, кто не готов к ее восприятию", - сообщил Евстратий (Заря).
Митрополит подчеркнул, что до сих пор ПЦУ действовала в противоположном духе: постепенность, обдумывание всех аргументов, предоставление альтернативы. И добавил: "Уверен, что именно такой путь – самый лучший".
- Напомним, 6 февраля УГКЦ объявила о переходе на новый календарь, что явилось началом революционной календарной реформы.
- Во время заседания Синода 2 февраля было принято решение о том, что в мае 2023 года на заседании Архиерейского собора ПЦУ будет обсуждена календарная реформа.
- Тогда же приходам и монастырям ПЦУ разрешили использование нового юлианского календаря при соблюдении определенной процедуры.
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