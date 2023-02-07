Об этом в фейсбуке написал заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий (Заря).

"В связи с решением УГКЦ относительно календаря должен напомнить, что Синод ПЦУ уже принял решение, что общины, желающие перейти на новый стиль – могут это сделать по соответствующей процедуре. Также вопрос об общей календарной реформе вынесен на рассмотрение Архиерейского Собора, который соберется в мае", - отметил представитель ВТО.

Он добавил, что до 1 сентября, когда начинается новый церковный год, есть время для изменения.

"По моему мнению, как одного из членов Архиерейского Собора, есть все аргументы и основания принять положительное решение, одновременно обеспечив возможность желающим общинам сохранить предыдущую календарную традицию. Ибо опыт реформ в прошлом свидетельствует: проблемы возникают там, где реформа внедряется" в мгновение ока", без подготовки, "сверху" и без возможности альтернативы для тех, кто не готов к ее восприятию", - сообщил Евстратий (Заря).

Митрополит подчеркнул, что до сих пор ПЦУ действовала в противоположном духе: постепенность, обдумывание всех аргументов, предоставление альтернативы. И добавил: "Уверен, что именно такой путь – самый лучший".