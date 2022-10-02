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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Есть впечатление, что реализуется сценарий отстранения Путина от власти, - политэксперт Клочок
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Есть впечатление, что реализуется сценарий отстранения Путина от власти, - политэксперт Клочок

2 октября, 2022 воскресенье
14:34
война с Россией

В России элита желает сохранить действующую модель власти, для этого следует отстранить от власти президента РФ Владимира Путина, иначе страну расчленят

Об этом в эфире Еспресо заявил политический эксперт Валерий Клочок.

"У меня складывается четкое впечатление, что реализуется сценарий отстранения от власти Путина на данном этапе. Это не так просто, потому что есть несколько кланов, которые причастны к внутриполитическим процессам в РФ. Вспомним того же Патрушева, который активно работает по вопросу отстранения Путина", – считает он.

По мнению эксперта, это один из вариантов выхода из ситуации для самой РФ.

"Задачей номер один для российской элиты является удержание существующей модели власти. Они могут сделать то, что им советуют западные партнеры – выйти на границы 1991 года и сохранить Россию в этой модели. Путин как раз не находится в одном русле с намерениями этой политической группы, которая пытается сохранить Россию. Если им не удастся сменить Путина, то история для них будет другой и гораздо хуже. Их просто расчленят. Это более чем очевидный факт", - подытожил Клочок.

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Россия
Владимир Путин
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