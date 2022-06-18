Есть возможность, что российская армия испытает коллапс и просто сдастся, - британский полковник Глен Грант
Британский эксперт, полковник в отставке Глен Грант, считает, что у россиян достаточно оборудования и людей, чтобы продолжать войну еще много месяцев
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Есть теоретическая возможность, что российская армия испытает коллапс и просто сдастся, как они это сделали во времена Первой мировой войны. Они снова могут сделать этот выбор. Но у них еще много полковников и генералов, которые хотят повышений в звании и заинтересованы в продолжении войны ради личной славы в России. Так что я не вижу, чтобы это быстро прекратилось", - отметил полковник.
Также британский полковник добавил, что в России становится меньше ракет и высокотехнологичного оружия.
"Они многое использовали и утратили. Качество этого вооружения падает, но когда у вас много человеческого ресурса, вы можете продолжать войну довольно долго, просто преобладать числом. Количество становится качественной единицей. По-моему, это продлится по меньшей мере пол года. Если Путин захочет, может затянуться до года. К сожалению, количество тоже имеет силу, а это очень важно для Путина", - подчеркнул полковник.
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