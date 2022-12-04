"Есть вопросы к чести и этике": нардеп-"слуга" Дунда прокомментировал открытие дела после расследования СМИ в отношении Тимошенко
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко не понимает, что он своими действиями подставляет Украину и президента Владимира Зеленского
Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда.
"Там есть вопросы не к роскошной жизни, а есть вопросы к этике и чести этого лица", - сказал он.
Нардеп назвал глупостью возбуждение дела по факту передачи журналистам видео с камер наблюдений.
"Они этого не понимают, но они это почувствуют. Этот человек не понимает, что он своими действиями подставляет Украину и президента, и очень жаль, что нет понимания", - подытожил Дунда.
- Издание "Украинская правда" выяснило , что заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко несколько месяцев ездил на Porsche Taycan 2021 года выпуска стоимостью около $100 тыс.
- По данным УП, после расследования было открыто производство по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город".
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