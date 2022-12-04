Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда.

"Там есть вопросы не к роскошной жизни, а есть вопросы к этике и чести этого лица", - сказал он.

Нардеп назвал глупостью возбуждение дела по факту передачи журналистам видео с камер наблюдений.

"Они этого не понимают, но они это почувствуют. Этот человек не понимает, что он своими действиями подставляет Украину и президента, и очень жаль, что нет понимания", - подытожил Дунда.

Издание "Украинская правда" выяснило , что заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко несколько месяцев ездил на Porsche Taycan 2021 года выпуска стоимостью около $100 тыс.

По данным УП, после расследования было открыто производство по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город".