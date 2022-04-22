"Есть вопрос вообще с медиарынком": Корниенко прокомментировал отключение Эспрессо, Прямого и 5 канала из сети Т2

Об этом он рассказал в интервью изданию Бабель .



Журналистка отметила, что недавно у украинских медийщиков было интервью с президентом Владимиром Зеленским, но никто не спросил причины отключения Эспрессо, Прямого и 5 канала из сети Т2. Она спросила, почему каналы выключили, если они сначала должны были участвовать в совместном телемаратоне.



"Почему технически выключили – это нужно спрашивать у концерна. Что касается телемарафона, то я не скажу, что великий эксперт, но как нам объяснял Александр Ткаченко, то с ними (телеканалами, – ред.) действительно был непростой разговор и не было до конца понимание, что марафон - это объединяющий формат, и с их стороны была позиция, что часть в марафоне, а часть контента все равно будут показывать свою. Понятно, что из этого пытаются сделать политическую историю, потому что руководители каналов депутаты парламентской фракции. Я думаю, что этот вопрос важен, но не самый важный. Можно всегда найти понимание", - заявил первый вицеспикер парламента.

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По его словам, вопросы возникают не только к этим каналам, но и к телеканалу "Рада" и вообще медиарынку.



"Вопрос не только с этими каналами, есть вопросы и с каналом "Рада", который финансируется непонятно откуда, потому что расходы на него не защищены и в условиях военного положения не в приоритете. Есть вопрос вообще с медиарынком, потому что рекламы нет, и сейчас вообще придется поддержку оказывать олигархическим каналам", - подчеркнул Александр Корниенко.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Эспрессо", "Прямой" и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от концерна РРТ возобновить вещание каналов.

Сотрудники Эспрессо, "Прямого" и 5 канала обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу действий концерна РРТ, отметив их незаконность, необоснованность и антиконституционность.

14 апреля Верховная Рада приняла заявление о ценности свободы слова , гарантии деятельности журналистов и средств массовой информации во время действия военного положения.

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