Об этом Гутцайт рассказал в интервью Укринформу .

По его словам, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан заявила, что не представляет, как при нынешних условиях будет соревноваться с российскими спортсменами.

"Вопрос очень серьезный. Я разговаривал с Ольгой Харлан, которая готовится к соревнованиям, много тренируется для этого. Она не понимает, как выходить на одну дорожку с российскими спортсменами. Ее родители находятся в Николаеве, и это очень волнует спортсменку", - сказал Гутцайт.

Он добавил, что главный тренер сборной Украины Светлана Саидова заявила, что ее команда будет бойкотировать Игры, если представителей стран-агрессоров допустят к соревнованиям.

"Тренировочная база в Харькове, где они готовились к соревнованиям, разрушена, поэтому она знает, о чем говорит. Ее девушки – это чемпионки Европы и мира, призеры Олимпиады, но все они понимают, что есть вещи поважнее Олимпийских игр. Это позиция настоящих украинцев. Придет время, когда каждому придется решать, что для него самое важное", - убежден Гутцайт.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов допустили на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.