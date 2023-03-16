"Есть вещи поважнее Олимпиады": президент НОК Украины Гутцайт о возможном бойкоте Игр-2024
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что многие украинские спортсмены поддерживают бойкот Олимпиады-2024, если на ней выступят россияне и белорусы
Об этом Гутцайт рассказал в интервью Укринформу .
По его словам, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан заявила, что не представляет, как при нынешних условиях будет соревноваться с российскими спортсменами.
"Вопрос очень серьезный. Я разговаривал с Ольгой Харлан, которая готовится к соревнованиям, много тренируется для этого. Она не понимает, как выходить на одну дорожку с российскими спортсменами. Ее родители находятся в Николаеве, и это очень волнует спортсменку", - сказал Гутцайт.
Он добавил, что главный тренер сборной Украины Светлана Саидова заявила, что ее команда будет бойкотировать Игры, если представителей стран-агрессоров допустят к соревнованиям.
"Тренировочная база в Харькове, где они готовились к соревнованиям, разрушена, поэтому она знает, о чем говорит. Ее девушки – это чемпионки Европы и мира, призеры Олимпиады, но все они понимают, что есть вещи поважнее Олимпийских игр. Это позиция настоящих украинцев. Придет время, когда каждому придется решать, что для него самое важное", - убежден Гутцайт.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов допустили на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
- 15 марта украинская теннисистка Элина Свитолина выступила против бойкота украинскими спортсменами соревнований за участие россиян и белорусов.
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