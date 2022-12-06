Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат, экс-посол Украины в США Владимир Ельченко.

"В Вашингтоне все время шла борьба между двумя школами мышления. Разница состоит в том, что одни считают, что Россия не может в этой войне выиграть, а другая считает, что Украина не имеет права проиграть. Есть определенная разница", - отметил он.

По мнению дипломата, сейчас в Вашингтоне преобладает идея о том, что Россия должна проиграть.

"Для того чтобы Украина победила РФ, нужно больше оружия, больше помощи, и это делается. Я думаю, что есть вещи, о которых мы узнаем уже после войны - нам дается гораздо более эффективное оружие, чем мы знаем из СМИ. Свидетельство этому мы видели в последние дни. Вообще - явление "хлопка", я думаю, после войны мы узнаем много интересных вещей о том, какая действительно помощь оказывалась Украине", - подытожил Ельченко.

5 декабря ударили военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали , что два аэродрома потерпели удар.