Есть вещи, которые мы узнаем после войны - нам дается гораздо более эффективное оружие, чем говорят в СМИ, - дипломат Ельченко
Для того чтобы Украина победила РФ, нужно больше оружия, и это делается – нам дается гораздо более эффективное оружие, чем мы знаем из СМИ
Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат, экс-посол Украины в США Владимир Ельченко.
"В Вашингтоне все время шла борьба между двумя школами мышления. Разница состоит в том, что одни считают, что Россия не может в этой войне выиграть, а другая считает, что Украина не имеет права проиграть. Есть определенная разница", - отметил он.
По мнению дипломата, сейчас в Вашингтоне преобладает идея о том, что Россия должна проиграть.
"Для того чтобы Украина победила РФ, нужно больше оружия, больше помощи, и это делается. Я думаю, что есть вещи, о которых мы узнаем уже после войны - нам дается гораздо более эффективное оружие, чем мы знаем из СМИ. Свидетельство этому мы видели в последние дни. Вообще - явление "хлопка", я думаю, после войны мы узнаем много интересных вещей о том, какая действительно помощь оказывалась Украине", - подытожил Ельченко.
- 5 декабря ударили военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали , что два аэродрома потерпели удар.
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