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Есть вероятность, что Северная Корея будет поставлять оружие в Россию, - военный эксперт Мусиенко

8 августа, 2023 вторник
22:02
Мир

Александр Мусиенко, руководитель Центра Военно-правовых исследований, считает, у РФ есть проблемы с военно-промышленным комплексом, поэтому Москва обращается за помощью к КНДР и Ирану

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Мы должны быть готовы к тому, что Северная Корея будет поставлять оружие России. Это вполне вероятно, потому что есть активизация отношений между этими странами и визит министра обороны России Сергея Шойгу тоже был не зря. Безусловно, что определенные договоренности могут быть. Однако нужно говорить об объемах, то есть сколько, чего и в какие сроки КНДР может поставлять. В Северной Корее действительно есть производство артиллерии как ствольной, так и реактивной. Не исключаю, что именно такое оружие КНДР может поставлять России или с помощью Китая или нет – покажет время. Мы прекрасно понимаем зависимость Северной Кореи от позиции Пекина, потому что Пхеньян поддерживают только Пекин и Москва», - отметил военный эксперт.

Александр Мусиенко добавил, что так же нельзя исключать вероятности и того, что через механизмы реэкспорта, то есть не на прямую, Украина будет получать снаряды 155 мм, произведенные в Южной Корее, которая также имеет большие производства.

"Мы видим, что на сегодняшний день есть две страны, которые готовы в военном плане поддержать Россию - Иран и КНДР. Относительно Северной Кореи пока была разная, противоречивая информация о поставках оружия России, но мы не можем исключать такую помощь, которая могла быть раньше,  так и будет происходить сейчас. Это все свидетельствует о том, что у РФ действительно проблемы с военно-промышленным комплексом, поэтому обращается к КНДР и Ирану. Очевидно, что Северная Корея имеет определенные ресурсы, которые были налажены не без помощи Китая или еще раньше Советского Союза", - отметил Мусиенко.

Сотрудничество КНДР с Россией

Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.

Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.

В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.

Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ПВК Вагнера.

Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.

Но в апреле Великобритания заявила , что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.

25 июля сообщалось , что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".

В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.

27 июля стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ина на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.

6 августа стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерию и другое оружие, увеличить мощности в рамках укрепления обороноспособности страны.

Украина
Россия
Китай
КНДР
оружие
Южная Корея
Война с Россией
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