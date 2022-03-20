Есть вероятность, что Израиль установил ограничения по Украине из-за возможности провокаций со стороны россии – нардеп Ростислав Павленко

"Израиль имеет такую позицию по отношению к Украине из-за того, что есть вероятность, что Путин будет делать проблемы через своих марионеток на Ближнем Востоке и для Израиля. Поэтому очень важно доносить правду и до политиков, и до самого общества, потому что настроения людей будут влиять на власть. Кроме того, следует дальше вводить санкции против россии, чтобы она не оказывала давления на другие страны и поддержку Украины", – сказал он в эфире Espreso.TV.



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Также Павленко прокомментировал риск нападения на Украину со стороны Беларуси: "В открытых источниках живо обсуждается то, что белорусы не хотят воевать, они абсолютно понимают, чем это закончится. Любой белорусский военный трижды подумает, стоит ли гибнуть на чужой войне, за чужие неправедные интересы. Сам Лукашенко до последнего и после последнего будет сопротивляться, чтобы белорусские войска заходили на территорию Украины и участвовали в российской агрессии".



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Напомним, Зеленский выступил перед парламентом Израиля и раскритиковал власть за отсутствие давления на РФ.

перед парламентом Израиля и раскритиковал власть за отсутствие давления на РФ. Израиль отменил безвизовый режим для Украины и больше не будет принимать украинских беженцев на своей территории.

безвизовый режим для Украины и больше не будет принимать украинских беженцев на своей территории. Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил, что такую временную меру приняли, чтобы упорядочить въезд беженцев из Украины.