Есть вероятность активизации боев за Харьков – Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Телеграмме.



"Враг пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей", – говорится в сообщении.



При этом Генштаб допускает активизацию боев за Харьков, который оккупанты продолжают частично блокировать.



"Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку вероятных направлений дальнейших действий. Не исключается наращивание усилий противником в направлении Славянска, частью сил - на Барвенково. Существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков", - указал Генштаб.



Проблемное место страны-агрессора – материально-техническое обеспечение войск Западного округа. Речь идет о недостатке запасных частей, отдельных типов боеприпасов, а также несовершенстве системы хранения и логистики материально-технических средств.



На Донецком и Таврическом направлениях враг хочет взять под контроль Попасную, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.



Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.



Чтобы усилить противовоздушную оборону на Донецком направлении, оккупанты переместили дивизион ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" в Таганрог Ростовской области. При этом захватчики перемещают дополнительное вооружение и технику из Южного военного округа.



Ожидаются попытки противника прорвать нашу оборону и продвинуться в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово.



На Южнобужском направлении враг пытался занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Вероятно, оккупанты попытаются выйти на административные границы Херсонской области.

Напомним, 10 апреля Россия повторно атаковала аэропорт в Днепре и уничтожила его полностью, а также всю инфраструктуру вокруг.