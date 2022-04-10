Есть вероятность активизации боев за Харьков – Генштаб ВСУ
РФ пытается завершить подготовку к наступательной операции на Востоке Украины: перегруппировывается, наращивает обеспечение войск
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Телеграмме.
"Враг пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей", – говорится в сообщении.
При этом Генштаб допускает активизацию боев за Харьков, который оккупанты продолжают частично блокировать.
"Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку вероятных направлений дальнейших действий. Не исключается наращивание усилий противником в направлении Славянска, частью сил - на Барвенково. Существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков", - указал Генштаб.
Проблемное место страны-агрессора – материально-техническое обеспечение войск Западного округа. Речь идет о недостатке запасных частей, отдельных типов боеприпасов, а также несовершенстве системы хранения и логистики материально-технических средств.
На Донецком и Таврическом направлениях враг хочет взять под контроль Попасную, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.
Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.
Чтобы усилить противовоздушную оборону на Донецком направлении, оккупанты переместили дивизион ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" в Таганрог Ростовской области. При этом захватчики перемещают дополнительное вооружение и технику из Южного военного округа.
Ожидаются попытки противника прорвать нашу оборону и продвинуться в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово.
На Южнобужском направлении враг пытался занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Вероятно, оккупанты попытаются выйти на административные границы Херсонской области.
- Напомним, 10 апреля Россия повторно атаковала аэропорт в Днепре и уничтожила его полностью, а также всю инфраструктуру вокруг.
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