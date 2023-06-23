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"Есть успех, враг пытается вернуть утраченное": капитан Шершень назвал места атаки ВСУ на юге

23 июня, 2023 пятница
15:23
Война с Россией

Враг не оставляет попыток вернуть утраченные населенные пункты на юге. Для ВСУ это уже очень хорошо защищенные плацдармы для дальнейшего продвижения и наступательных действий

Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень.

"На Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои - наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах населенных пунктах Северное, Авдеевка, Марьинка и Победа. Потери наших позиций не допущены. Продолжаются наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях атакуют в районе Новоданиловка-Роботино и Малая Товкмачка – Новофедоровка", - сказал он.

По его словам, характер локальных наступательных действий без изменений.

"Имеем частичный успех, закрепляемся на достигнутых рубежах, наносим огненное поражение артиллерией, осуществляем меры контрбатарейной борьбы. Враг сосредоточил основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск на Мелитопольском направлении. Применяет резервы, пытался восстановить утраченные позиции".

Спикер подчеркнул, что в увольнении села еще не зашли администрации, об этом говорить рано.

"Враг не оставляет попыток вернуть утраченные населенные пункты - конечно, это у него не получится. Для нас это уже очень хорошо защищенные плацдармы для дальнейшего продвижения и наступательных действий. Препятствием для продвижения является большое минирование оккупированных территорий в полосах обороны врага. Есть положительные моменты - о них говорить рано. Мы все с нетерпением ждем дальнейшего освобождения населенных пунктов. Предпосылки для этого создаются, не будем спешить и выдавать желаемое за действительное.На Угледарском направлении создаем условия, чтобы продолжать эффективные наступательные действия.Это для нас очень важный плацдарм и мы тоже здесь активно работаем", - подытожил Шершень.

  • Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области. Она рассказала, что в течение прошлой недели ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
  • 19 июня в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на таврическом направлении продвинулись до 7 км.
  • По состоянию на утро 23 июня украинские воины остановили наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях, а также продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имеют частичный успех.
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