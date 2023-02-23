Есть условия для проведения ВСУ эффективных боевых действий, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"От наличия резервов армии РФ мы можем понимать, какие действия будет планировать противник. По словам Буданова (начальник ГУР Минобороны Украины, – ред.), вся часть российских резервов уже находится на территории Украины. И это означает, что 320 тыс. военных РФ уже влились в боевые действия. То есть ВСУ уже перемололи и резервы, которые были сформированы в России для накопления сил и развития наступлений, которые продолжаются по всей линии фронта", - отметил Згурец.

По словам эксперта, Россия истощается. Если в России будет объявлена мобилизация, она даст определенные результаты только через три месяца.

"Если мы сохраним свои резервы, у нас будет возможность проводить начало контрнаступательных действий уже в начале весны, если не задержится помощь от партнеров. По временным показателям мы выходим на весну в проведении мощных контрнаступательных действий. У россиян старт с наступлениями исчерпывается, они начали три недели назад и эти усилия не имеют качественного результата. Весна действительно может быть решающей. Сейчас ВСУ накапливают силы и есть условия для проведения эффективных боевых действий с нашей стороны", - подчеркнул Згурец.