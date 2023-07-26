Есть усиление для системы ПВО, его направят туда, где сейчас больше всего нужно, - Зеленский
Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила усиление для систем ПВО, которое "направят туда, где сейчас больше всего нужно"
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Глава государства заслушал отчеты о поставках оружия и боеприпасов, а также доклад ГУР и СВР об активности врага и его ближайших планах.
СБУ доложили президенту о ходе последних реализаций по врагу внутри государства, а главнокомандующий Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения.
"Верим в наших ребят. Работаем дальше", - добавил Зеленский.
- Во вторник, 25 июля, США объявили о новом пакете помощи для Украины, в него войдут боеприпасы для NASAMS и HIMARS, авиаракеты Hydra-70 и зенитки Stinger.
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