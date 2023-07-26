Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Глава государства заслушал отчеты о поставках оружия и боеприпасов, а также доклад ГУР и СВР об активности врага и его ближайших планах.

СБУ доложили президенту о ходе последних реализаций по врагу внутри государства, а главнокомандующий Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения.

"Верим в наших ребят. Работаем дальше", - добавил Зеленский.