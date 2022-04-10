"Есть! Уничтожили!": ВСУ впервые поразили цель из британского ПЗРК "Старстрик"
10 апреля в Харьковской области украинские военные впервые применили британский ПЗРК "Старстрик" и уничтожили из него российский беспилотник "Орлан-10"
Об этом заявило командование ДШВ ВСУ .
"На Харьковщине подразделение противовоздушной обороны 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины из ПЗРК британского производства Starstreak успешно уничтожило очередной российский БПЛА "Орлан-10"", - говорится в сообщении.
Командование Десантно-штурмовых войск отметило, что это уже второй уничтоженный "Орлан-10" оккупантов, а первый сбили 9 апреля.
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