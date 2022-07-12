Художник поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть люди, которые искренне ненавидят Украину, родившись здесь. Именно на той почве, что они полностью погружены в российский культурный контекст. А значит, являются русскими. В Украине просто есть русские в смысле идентичности. Они не этнические русские, а культуро-московиты. Это одна из локальных форм российской идентичности. С этим нужно что-то делать, приобщить их как-то к политической нации или сделать неприятные вещи типа депортации, экзаменов", - отметил Семесюк.

Музыкант добавил, что не стоит удивляться людям, ожидающим прихода российской армии и прилета российских ракет в Украину.

"Украинцы часто удивляются, что с теми людьми, которые встречают москалей в костюмах матрешек и т.д. И ответы таковы: их зомбировали, промыли мозги, они смотрели российское ТВ. Но на самом деле дело в айдентике. Идентично эти люди – россияне, поэтому они ждали своих. Именно поэтому они легко воспринимают ракету в собственный огород, собственный дом от своих. Им это безразлично, лишь бы пришли россияне", - отметил Иван Семесюк.

12 июля Нацполиция сообщила, что ежедневно вносится в реестр около 10 новых уголовных производств за коллаборационизм, в общей сложности их более 900.

В тот же день Минцифры рассказало о результатах "народной разведки": украинцы подали 1,8 тыс. заявок о коллаборационистах в чат-бот.

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