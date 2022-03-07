Есть указание из Москвы не давать гуманитарных коридоров, чтобы потом измученным людям предлагать эвакуацию в Россию, – советник министра МВД

"Тактика России вымучить мирных людей так, чтобы они согласились во что бы то ни стало, чтобы выпить глоток воды", – сказал Денисенко в эфире телеканала Espreso.TV.

Заместитель министра МВД добавил: "Из Ирпеня сегодня удалось эвакуировать около 2 тыс. человек. В Киевской области оккупированными останутся Буча, Гостомель, Макаров и соседние села. Под оккупацией остается около 4400 человек. Судя по всему, есть прямое указание из Москвы не давать гуманитарных коридоров , чтобы люди попали в ловушку Там есть много детей и больных людей Россия это делает для того, чтобы потом измученным людям предлагать эвакуацию в Россию.Вчера и сегодня боевики уже предлагали мирным жителям эвакуацию в Беларусь и Россию. провальный".

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Напомним, что Россия обстреливает гуманитарные коридоры, которыми эвакуируют женщин и детей

Оккупанты не позволили Украине сделать "зеленый коридор" для гумконвой на Херсонщине.

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