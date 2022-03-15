Есть угроза высадки морского десанта на побережье Черного моря, но мы к этому готовы, – глава Одесской ОВА
На побережье Черного моря может высадиться российский морской десант, но украинские военнослужащие к этому готовы
Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко в видеообращении в Telegram.
"В настоящее время существует угроза высадки морского десанта на наше побережье. Но наши военнослужащие готовы к этому, и все, что увидит враг, – это дно Черного моря!" – сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что противник готовится к высадке морского десанта в районах Затоки, Черноморска. Прикрывает группы отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.
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