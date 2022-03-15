Есть угроза высадки морского десанта на побережье Черного моря, но мы к этому готовы, – глава Одесской ОВА

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко в видеообращении в Telegram.

"В настоящее время существует угроза высадки морского десанта на наше побережье. Но наши военнослужащие готовы к этому, и все, что увидит враг, – это дно Черного моря!" – сказал он.