Есть угроза удара "шахедами" по Днепропетровщине, - ОВА
По состоянию на 19:00 субботы 11 февраля 2023 года угроза применения россиянами беспилотников-"шахедов" для ударов по объектам на Днепропетровщине
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Внимание! Угроза атаки "шахедов" на Днепропетровщину", - отметил он.
"Перейдите в безопасные места!", - призвал жителей области чиновник.
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