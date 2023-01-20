Есть угроза и единичных ракетных ударов, и массированной атаки: враг продолжает удерживать 6 ракетоносителей в Черном море, - Гуменюк
Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что в Черном море находятся 6 российских ракетоносителей, есть угроза ракетных ударов
Об этом рассказала в эфире телемарафона руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Корабельная группировка (в Черном море, - ред.) продолжает держаться почти в том составе, хотя некоторая ротация нами наблюдается, это определенным образом связано со штормом. Море штормит, море продолжает поддерживать нашу позицию, как говорится", - отметила Гуменюк.
В настоящее время на боевом дежурстве находятся 6 ракетоносителей, в том числе два подводных. Руководитель пресс-центра говорит, что общий залп может достигать 40 ракет "Калибр".
"Это достаточно мощная готовность. Можно говорить об опасности, как единичных ракетных ударов, так и подготовки к массированному ракетному удару потому, что определенная активность авиации также наблюдается. Несмотря на то, что они заявляли, что это будут обучение, но учебно-тренировочный полет может превратиться в нападение", - разъяснили в ОК "Юг".
Гуменюк призывает украинцев быть очень внимательными к сообщениям о воздушной тревоге.
В то же время, корабельная группировка не подходит близко к берегам Украины.
"У них есть ракето-безопасная зона, так называемая, для себя. Они (российские войска, - ред.) осознают, что есть зоны поражения нашим оружием и туда ни руш. Поэтому держат за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска так, чтобы у соответствующих погодных условиях зайти в пункты базирования, но не приближают на расстояние, с которой могут быть поражены нашей техникой", - сказала Гуменюк.
Из "безопасной зоны" для себя российские корабли могут выпускать ракеты "Калибр" по Украине.
"Мы наблюдали их нервозность, когда определенным образом отрабатывало ПВО в Севастополе и вывели все единицы, несмотря на шторм, в Черное море, пытались рассредоточить, поскольку знают, что наши боевые комары умеют атаковать бухты и они не чувствуют себя в безопасности", - добавила руководитель прессцентра.
ОК "Юг" следит за ракетоносителями в море и пускающими оттуда дронами.
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