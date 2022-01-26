"Есть угроза, что будет три против одного": в Париже на Ермака могут давить ситуацией на границах для уступок по Минску, – политолог Магда

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Если мы говорим о сегодняшней встрече политических советников, то любые решения, которые будут противоречить интересам Украины - они встретят достаточно жесткую реакцию внутри самой Украины и нужно быть политическим самоубийцей, чтобы делать вещи, которые не будут восприняты внутри Украины даже в условиях концентрации войск РФ на украинских границах", – считает Магда.



Он добавил, что на Эммануэля Макрона оказывает давление фактор предстоящих президентских выборов в апреле во Франции.



"Ему нужны внешнеполитические победы. Германия, как мы видим, тоже занимает слишком миролюбивую за наш счет позицию. Мы оказались в ситуации, когда есть серьезная угроза, что сегодня в Париже будет три против друга. Это не слишком благоприятная для Украины ситуация, когда ( главе ОП, - ред.) Андрею Ермаку его визави за столом переговоров будут намекать, что у вас российские войска на границе, а вы здесь комизитесь. Это не слишком приятное развитие событий", - добавил политолог.



По его мнению, власти Зеленского идут на выполнение требований России по урегулированию в ОРДЛО постоянно.



"Прежде всего, 1 октября 2019 Украина договорилась о "формуле Штайнмайера" и это не слишком благоприятное развитие событий. Были также другие уступки - отвод войск. Если мы говорим об отзыве законопроекта о переходном периоде, то это тоже ложная практика, потому что Украина снова показывает, что она готова прогибаться под требования России. Не совсем понятно, что она получит взамен на самом деле. Мы взамен получили 600 тыс. российских паспортов, если смотреть в период с 2019 года. Это прямая и реальная угроза", - подытожил Магда.

Напомним, в среду, 26 января, проходит встреча политических советников лидеров Нормандской четверки.

Немецкое издание dpa написало, что политические советники лидеров нормандского формата могут во время переговоров в Париже согласовать переговоры Украины с террористами "Л/ДНР".

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что Ермак вез Администрации президента РФ Казаку на утверждение "10 шагов к миру, в которых он уже сдал все".

Ермак исключил возможность прямых переговоров с террористами ЛДНР.

Ермак назвал "нормандскую" встречу политических советников мощным сигналом готовности сторон к мирному урегулированию.