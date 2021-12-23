Есть у меня новогодняя традиция – 31 декабря с друзьями ходить в баню, – Маркевич рассказал, почему любит Новый год
Известный украинский тренер Мирон Маркевич признался, что любит 31 декабря ходить с друзьями в баню
Об этом сообщает " Чемпион ".
Маркевич также рассказал о своем самом памятном подарке, который получил в детстве.
"Самые впечатляющие подарки – с детства. Был счастлив, когда в 1956 году наши родственники, проживающие в США, прислали мне посылку из Америки – железную дорогу с паровозиком. Есть у меня и новогодняя традиция – 31 декабря с друзьями ходить в баню. Главное, чтобы не было слишком сильно натоплено. 90 градусов – больше не нужно”, – признался Мирон Маркевич.
Украинский тренер также не обходит традицию просматривать фильм "Один дома".
"Один дома" или "Вечера на хуторе возле Диканьки"? "Один дома". Вижу в этом пацане себя – у меня был такой же характер. Хотя "Вечера на хуторе возле Диканьки" мне тоже нравятся", - рассказал Маркевич.
За свою карьеру Мирон Маркевич успел поработать в сборной Украины, харьковском "Металлисте", "Днепре", львовских "Карпатах" и других клубах.
Маркевич завоевал бронзовые и серебряные медали УПЛ. Выходил вместе с "Днепром" в финал Лиги Европы.
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