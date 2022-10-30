Есть три типа эвакуации, связанные с Запорожьем, все работают на автомате, – руководитель ОВА Старух
Россия существенно ограничила выезд для людей, желающих уехать на подконтрольную территорию через блокпост в Васильевке Запорожской области
Об этом в эфире Еспресо рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"У нас три истории, связанные с эвакуацией. Через Васильевку проехало 90 человек за сутки - не так много, как месяц назад. Коридор работает, но ограничено. Та сторона не выпускает и существенно ограничила выезд. На этой неделе было и 200 человек за день. Есть еще история – выезд из зоны боевых действий или прифронтовые, оттуда люди тоже уехали. Третья – жители Запорожья и Запорожского района выезжают дальше в Украину. Все эти истории работают, все работает в автоматическом режиме", - отметил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное