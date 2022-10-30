Об этом в эфире Еспресо рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"У нас три истории, связанные с эвакуацией. Через Васильевку проехало 90 человек за сутки - не так много, как месяц назад. Коридор работает, но ограничено. Та сторона не выпускает и существенно ограничила выезд. На этой неделе было и 200 человек за день. Есть еще история – выезд из зоны боевых действий или прифронтовые, оттуда люди тоже уехали. Третья – жители Запорожья и Запорожского района выезжают дальше в Украину. Все эти истории работают, все работает в автоматическом режиме", - отметил он.