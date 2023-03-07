Об этом в эфире Еспресо заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

"Они пытаются продвинуться по дуге от Луганщины до Угледара. У них три группировки. Одна - на Купянском и Лиманском направлении, там около 120 тыс. человек. Около 30-50 тыс. человек вокруг Бахмута. Около Угледара на юге около 150 тыс. военных. Это три места, где они будут пытаться продвинуться", - отметил он.

Эксперт добавил, что погода играет в нашу пользу, потому что продвигаться по тяжелой технике невозможно.

"Особенно под Угледаром, где немного другая почва, чем в Бахмуте или на Луганщине. Там чернозем - техника вязнет, на севере трудно применить тяжелую технику, потому что там леса. Двигаться БМП и БТРами труднее, потому что надо ехать по определенным тропам - не как по полю", - подытожил Гетман.