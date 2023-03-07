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Главная война с Россией Есть три направления, где россияне будут пытаться продвинуться, – военный аналитик Гетьман
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Есть три направления, где россияне будут пытаться продвинуться, – военный аналитик Гетьман

7 мартa, 2023 вторник
16:00
война с Россией

Российские войска пытаются продвинуться на востоке по дуге от Луганщины до Угледара – у них для этого есть три группировки

Об этом в эфире Еспресо заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

"Они пытаются продвинуться по дуге от Луганщины до Угледара. У них три группировки. Одна - на Купянском и Лиманском направлении, там около 120 тыс. человек. Около 30-50 тыс. человек вокруг Бахмута. Около Угледара на юге около 150 тыс. военных. Это три места, где они будут пытаться продвинуться", - отметил он.

Эксперт добавил, что погода играет в нашу пользу, потому что продвигаться по тяжелой технике невозможно.

"Особенно под Угледаром, где немного другая почва, чем в Бахмуте или на Луганщине. Там чернозем - техника вязнет, на севере трудно применить тяжелую технику, потому что там леса. Двигаться БМП и БТРами труднее, потому что надо ехать по определенным тропам - не как по полю", - подытожил Гетман.

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