Есть три направления, где россияне будут пытаться продвинуться, – военный аналитик Гетьман
Российские войска пытаются продвинуться на востоке по дуге от Луганщины до Угледара – у них для этого есть три группировки
Об этом в эфире Еспресо заявил военный аналитик Алексей Гетьман.
"Они пытаются продвинуться по дуге от Луганщины до Угледара. У них три группировки. Одна - на Купянском и Лиманском направлении, там около 120 тыс. человек. Около 30-50 тыс. человек вокруг Бахмута. Около Угледара на юге около 150 тыс. военных. Это три места, где они будут пытаться продвинуться", - отметил он.
Эксперт добавил, что погода играет в нашу пользу, потому что продвигаться по тяжелой технике невозможно.
"Особенно под Угледаром, где немного другая почва, чем в Бахмуте или на Луганщине. Там чернозем - техника вязнет, на севере трудно применить тяжелую технику, потому что там леса. Двигаться БМП и БТРами труднее, потому что надо ехать по определенным тропам - не как по полю", - подытожил Гетман.
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