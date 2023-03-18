"Есть только один субъект, который разрушает жизнь – это Россия", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для нашей страны есть только один субъект, который разрушает жизнь – это Россия
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности, поставляя "шахеды", кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира. Есть только один субъект, который разрушает жизнь: это Россия. Есть только один способ защитить жизнь: надо выгнать российскую армию с украинской земли. И мы это сделаем", - говорится в видео.
- 18 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против президента Сирии Башара Асада. В целом санкции против 300 физических лиц и 141 юридического.
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