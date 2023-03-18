"Есть только один субъект, который разрушает жизнь – это Россия", - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности, поставляя "шахеды", кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира. Есть только один субъект, который разрушает жизнь: это Россия. Есть только один способ защитить жизнь: надо выгнать российскую армию с украинской земли. И мы это сделаем", - говорится в видео.