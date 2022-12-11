"Есть только один путь": Подоляк о завершении войны РФ против Украины
Результатом завершения вооруженной агрессии России против украинского народа является победа Украины и возобновление глобальной безопасности
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что не нужно бояться постпутинского будущего.
"Есть только один путь к завершению войны: военные поражения России на поле боя + санкционное истощение ru-экономики + изоляция России на мировых рынках + внутренний саботаж внутри России = победа Украины и возобновление глобальной безопасности", - написал Подоляк.
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Ранее Подоляк прокомментировал скопление российских военных под Бахмутом и заявил, что оккупантам следует забыть о городе и готовиться к Ялтинскому трибуналу.
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7 декабря советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что война закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ.
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