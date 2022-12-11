"Есть только один путь": Подоляк о завершении войны РФ против Украины

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что не нужно бояться постпутинского будущего.

"Есть только один путь к завершению войны: военные поражения России на поле боя + санкционное истощение ru-экономики + изоляция России на мировых рынках + внутренний саботаж внутри России = победа Украины и возобновление глобальной безопасности", - написал Подоляк.