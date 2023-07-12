"Есть такие разговоры": Зеленский о поставках ATACMS

Об этом Зеленский сказал на встрече с представителями СМИ по итогам саммита НАТО.

"Не знаю. Ну, как вам сказать. Есть такие разговоры, пока нет решения, лучше не поднимать вопрос. Есть ожидания людей, военных... всех. Мне кажется, что важно сначала сделать, а потом будем делиться информацией, как это произошло". "У нас есть сложное решение, за которое я благодарен президенту Байдену. Мы начали этот разговор очень долгое время, много месяцев назад, кластерные боеприпасы. Мы об этом говорили и я благодарен, что есть такое решение", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил, что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

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