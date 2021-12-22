Есть свои принципы - экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины объяснил, почему переехал в российский клуб во время войны

Об этом Алексей Гай рассказал YouTube-канал "Прямая красная".



По словам Гая, у него есть свои принципы, и за переезд в Россию он отвечает сам.



"Вы знаете, у человека есть фундаментальное право, право выбора. Никто не может его заставить. Есть свои принципы, взгляды и отношение к тому или иному событию. Никто никого не обвиняет и не заставляет. Но я сделал этот выбор, я за него отвечаю .Если бы были другие конкретные предложения, то, возможно, этого и не было бы. Это не значит, что я пошел в "Кубань" из-за каких-то своих убеждений. Нет, это просто был один из вариантов, где можно продолжить карьеру", – сказал Алексей Гай.

В декабре 2014 года Гай был единственным среди игроков, кто не захотел одеть футболку в поддержку украинской армии. Тогда перед матчем "Черноморец" – "Карпаты" обе команды вышли в футболках с надписью "Слава украинской армии".

39-летний Гай раньше играл в "Шахтере", "Мариуполе", российской "Кубани" и азербайджанской "Габали". С "Шахтером" полузащитник выигрывал Кубок УЕФА и шесть раз становился чемпионом Украины. Последним клубом Гая был донецкий "Олимпик", где завершил карьеру в 2019 году.



Летом 2016 года перешел в русский "Кубань" и играл там до середины 2018 года. Провел за российский клуб 64 матча, забил 12 голов.

За сборную Украины Алексей Гай сыграл 29 матчей и забил 1 гол.