Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин не отказался разрушить Украину. Он не хочет верить в поражение собственной армии. Поэтому прогнозы западных аналитиков о том, что Путин дальше верит в победу над Украиной, вполне правдивы. Ничего не изменилось. Россия будет продолжать атаковать Украину", - пояснил Данилов.

Эксперт подчеркнул, что моральное состояние оккупационных войск на территории Херсонщины и Запорожья очень низкое.

"Недавно я общался со своими знакомыми, которые находятся на оккупированной территории левого берега Днепра. Они отмечают, что моральное состояние российских оккупационных войск на этой территории очень низкое. Они не хотят воевать и боятся нашей армии. Они прямым текстом спрашивают местных, когда Вооруженные Силы Украины придут уже на эту территорию. Они хотят бежать домой", - добавил Данилов.

17 ноября Генштаб сообщил, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.

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