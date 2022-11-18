Есть свидетельства о низком моральном состоянии российских войск на левом берегу Днепра, – эксперт Данилов
Эксперт-международник Сергей Данилов уверен, что российские войска на левом берегу Днепра истощены и имеют низкое моральное состояние
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин не отказался разрушить Украину. Он не хочет верить в поражение собственной армии. Поэтому прогнозы западных аналитиков о том, что Путин дальше верит в победу над Украиной, вполне правдивы. Ничего не изменилось. Россия будет продолжать атаковать Украину", - пояснил Данилов.
Эксперт подчеркнул, что моральное состояние оккупационных войск на территории Херсонщины и Запорожья очень низкое.
"Недавно я общался со своими знакомыми, которые находятся на оккупированной территории левого берега Днепра. Они отмечают, что моральное состояние российских оккупационных войск на этой территории очень низкое. Они не хотят воевать и боятся нашей армии. Они прямым текстом спрашивают местных, когда Вооруженные Силы Украины придут уже на эту территорию. Они хотят бежать домой", - добавил Данилов.
- 17 ноября Генштаб сообщил, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное