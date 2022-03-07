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"Есть существенный прогресс": Резников пообещал оккупантам "сюрприз" относительно вооружения ВСУ

7 мартa, 2022 понедельник
09:47
война с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российских оккупантов "ждет сюрприз" в вопросе вооружения украинских военных

Об этом Резников написал в Facebook.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс", - написал Резников.

Министр обороны также сообщил, что в последние дни в Украину привезли, отправили и заказали более 50 тыс. шлемов и бронежилетов.

"Помимо прочего, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов. Мы "перехватываем" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное - чтобы было удобно бить врага", - написал Резников.

Также Резников отметил мастерство украинских артиллеристов, рассказал о работе над получением от партнеров средств противовоздушной и противоракетной обороны, напомнил о достижениях армии в уничтожении вражеской авиации и о захвате трофеев мирными жителями.

"Наши воины по всем направлениям обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая российских захватчиков. Действия наших артиллеристов на Николаевщине войдут в учебники. Как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганщины. Мы работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров. Но уверенности в неотвратимости нашей победы добавляют не произнесенные обещания, а украинские Воздушные Силы и отдельные менеджеры "Укрпочты", которые сбивают самолеты с российскими военными преступниками. В казацкие времена наши предки пахали землю, держа под рукой саблю и мушкет. Сегодня некоторые села во время посевной могут вооружить трофеями механизированный батальон с усиленными танковыми ротами", – написал Резников.

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Алексей Резников
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