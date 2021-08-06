"Есть стратегия энергобезопасности": Данилов заявил, что Украина не останется без газа, если "Северный поток-2" запустят
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина разрабатывает риски по газопроводу "Северный поток-2"
Об этом он заявил в интервью НВ .
"Без газа Украина точно не останется. У нас есть стратегия нашей энергетической безопасности и мы все эти вопросы отрабатываем", - заявил Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что заявления о "СП-2" связаны с выборами в российскую Госдуму.
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"О действий РФ, то нужно понимать, что у них есть собственные выборы, которые будут 19 сентября, и очень многие процессы, которые сегодня происходят, в частности громкие заявления Российской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину. Мы не должны расслабляться. Россия для нас - постоянный и поминутный риск ", - сказал он.
- Напомним, США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный потик- 2".
- Российский "Газпром" заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.
- Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что соглашение между США и Германией по российскому газопровода "Северный поток-2" не предусматривает никаких гарантий для Украины.
- Германия готова к консультациям с Украиной относительно российского газопровода "Северный поток-2".
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