"Есть стратегия энергобезопасности": Данилов заявил, что Украина не останется без газа, если "Северный поток-2" запустят

Об этом он заявил в интервью НВ .

"Без газа Украина точно не останется. У нас есть стратегия нашей энергетической безопасности и мы все эти вопросы отрабатываем", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что заявления о "СП-2" связаны с выборами в российскую Госдуму.



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"О действий РФ, то нужно понимать, что у них есть собственные выборы, которые будут 19 сентября, и очень многие процессы, которые сегодня происходят, в частности громкие заявления Российской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину. Мы не должны расслабляться. Россия для нас - постоянный и поминутный риск ", - сказал он.