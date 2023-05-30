"Есть сомнения": в Германии озвучили отношение к предстоящему председательству Венгрии в ЕС

Об этом сообщает Politico.

Планируется, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2024 года, что даст ей ключевую роль в координации политической работы в сообществе. Эта перспектива обеспокоила некоторых критиков Будапешта, отмечающих, что правительство премьер-министра Виктора Орбана сталкивается с многочисленными обвинениями в отступлении от демократии и погрязло в постоянной борьбе с Брюсселем относительно верховенства права.

"У меня есть сомнения в том, насколько Венгрия сможет успешно председательствовать в Совете ЕС", – заявила министр Европы Германии Анна Лурманн журналистам во вторник в Брюсселе, где собрались на встречу министры разных правительств. Лурманн напомнила о возможных нарушениях Венгрией верховенства права и шаткой позиции относительно поддержки Украины в ее войне против России.

Эти замечания придают мощный голос к тому, что до сих пор было преимущественно теоретической болтовней о блокировании или сдерживании будущего председательства Венгрии в ЕС. Через Европейский парламент проходит резолюция, в которой содержится нечеткий призыв к законодателям принять "соответствующие меры" по роли Венгрии. Но эта мера, вынесенная на голосование в среду, не обязательна к выполнению и не содержит конкретных указаний на то, что можно было бы сделать.

Председательство в Совете ЕС ротируется между странами Евросоюза каждые шесть месяцев, что дает председательствующей стране возможность помогать определять повестку дня и приоритеты, председательствовать на заседаниях и координировать проводимую в течение этого времени политическую работу ЕС.

Прибыв на заседание во вторник, министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала "ерундой" инициативы по отсрочке ее председательства в Совете ЕС.

"Здесь Европейский парламент не играет никакой роли, есть единодушное, давно принятое решение Совета ЕС, определяющее порядок председательства", – сказала Варга.

Критические слова Германии во вторник – это лишь последний пример того, как Берлин критикует Будапешт. На прошлой неделе во время встречи министров иностранных дел они столкнулись из-за роли противоречивого венгерского банка в войне России в Украине.

Другие страны во вторник были менее откровенными, чем Германия, хотя многие заявили, что предложение Европарламента не стоит в повестке дня.

"Венгрия уже должна работать с Испанией [которая будет председательствовать в ЕС в июле], и мы ожидаем нейтралитета и беспристрастности", – заявил министр европейских дел Франции Лоранс Бун.

До сих пор непонятно, какие именно конкретные меры могут быть предприняты против венгерского председательства. Голландские эксперты-юристы недавно опубликовали документ, в котором описали три варианта предотвращения или смягчения конфликта интересов во время председательства Венгрии в ЕС. В документе также рассматриваются аналогичные варианты ограничений для страны, председательствующей в ЕС после Венгрии: Польши.

В апреле лидеры почти всех политических групп в Европарламенте призвали Еврокомиссию не удовлетворять запросы Венгрии на дополнительные европейские средства из-за вопросов демократии, верховенства права и соблюдения прав человека.