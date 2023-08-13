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"Есть смысл продолжать эти переговоры": Шольц прокомментировал встречу в Саудовской Аравии по Украине

13 августа, 2023 воскресенье
20:15
Мир Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за продолжение международных переговоров о путях прекращения российской агрессии против Украины

Об этом сообщает ntv.

Канцлер назвал встречу в Саудовской Аравии в минувшие выходные "очень важной". Однако, по его словам, это "на самом деле только начало".

Однако переговоры на уровне внешнеполитических советников – событие. Канцлер Германии отметил, что в них приняло участие многие страны, включая Китай.

"Поэтому есть смысл продолжать эти переговоры, потому что они очень конкретно увеличивают давление на Россию, чтобы она поняла, что она на ложном пути и должна вывести войска, и тогда мир станет возможным", – сказал Шольц.

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 странами о путях прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Позже, 7 августа, сообщалось, что в министерстве иностранных дел Китая заявили , что международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус".

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Еспресо.TV.

Общество
Германия
Саудовская Аравия
Война с Россией
Олаф Шольц
Мир про Украину
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