Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Святослав Павлюк.

"Инвектор стоит где-то $150-200, к нему хороший аккумулятор - около $200 и еще зарядка 2000 грн. Где-то 10 тыс. грн - простой, но уже хороший комплект, чтобы мог работать холодильник и газовый котел. Генераторы также есть с инвекторами, которые уменьшают обороты для экономии топлива. Если вы купите мощный генератор, он будет жечь много топлива. Мне кажется, что в домах иметь генераторы на несколько квартир есть смысл. Но у дешевых генераторов моторесурс небольшой, он отработает 800-1000 часов - и все", - рассказал он.