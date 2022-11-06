Есть смысл иметь в домах генераторы на несколько квартир, – исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов
Нужно потратить около 10 тыс. грн, чтобы обеспечить бесперебойную работу холодильника и газового котла
Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Святослав Павлюк.
"Инвектор стоит где-то $150-200, к нему хороший аккумулятор - около $200 и еще зарядка 2000 грн. Где-то 10 тыс. грн - простой, но уже хороший комплект, чтобы мог работать холодильник и газовый котел. Генераторы также есть с инвекторами, которые уменьшают обороты для экономии топлива. Если вы купите мощный генератор, он будет жечь много топлива. Мне кажется, что в домах иметь генераторы на несколько квартир есть смысл. Но у дешевых генераторов моторесурс небольшой, он отработает 800-1000 часов - и все", - рассказал он.
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