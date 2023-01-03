"Есть слухи из разных источников, что будет полная мобилизация и наступление": ГУР перехватило разговор российских военных

Об этом говорится в перехвате разговора российского захватчика, который Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало в facebook .

В частности, в аудиоперехвате военнослужащий РФ сообщает другу о планах командования и полной неукомплектованности личного состава. Так, через неделю после ранения снова отправляют на передовую.

Кроме того, из разных источников сообщают, что ожидается полная мобилизация до или после Нового года с последующим наступлением.

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Также захватчик делится приказами российского командования. Где оно призывает захватчиков окапываться и идти в атаку.

Оккупант в частности сообщает, что подготовлена только одна рота - 30 человек, остальные пьют. Кроме того, захватчик жалуется на нехватку вооружения. По его словам, также должны быть фотоловушки, противовоздушная оборона, но кроме лопаты ничего нет.

Российские силы снизили активность на территории Бахмута, поскольку ВСУ в этом районе получили подкрепление. В ближайшее время оккупантам не удастся захватить Бахмут

На утро 3 января в Генштабе отметили , что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Также за минувшие сутки на этом направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут и др.

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