"Есть слухи из разных источников, что будет полная мобилизация и наступление": ГУР перехватило разговор российских военных
Военнослужащий РФ в разговоре со своим другом заявляет, что из разных источников поступает информация о полной мобилизации в России с последующим наступлением
Об этом говорится в перехвате разговора российского захватчика, который Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало в facebook .
В частности, в аудиоперехвате военнослужащий РФ сообщает другу о планах командования и полной неукомплектованности личного состава. Так, через неделю после ранения снова отправляют на передовую.
Кроме того, из разных источников сообщают, что ожидается полная мобилизация до или после Нового года с последующим наступлением.
Читайте также: Высокоточное оружие ВСУ компенсирует темпы мобилизации в России, - Згурец
Также захватчик делится приказами российского командования. Где оно призывает захватчиков окапываться и идти в атаку.
Оккупант в частности сообщает, что подготовлена только одна рота - 30 человек, остальные пьют. Кроме того, захватчик жалуется на нехватку вооружения. По его словам, также должны быть фотоловушки, противовоздушная оборона, но кроме лопаты ничего нет.
- Российские силы снизили активность на территории Бахмута, поскольку ВСУ в этом районе получили подкрепление. В ближайшее время оккупантам не удастся захватить Бахмут
- На утро 3 января в Генштабе отметили , что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Также за минувшие сутки на этом направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут и др.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.6
- Актуальное
- Важное