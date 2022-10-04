Об этом сообщает Госкино.



Фильм "Клондайк" Марины Эр Горбач, созданный при поддержке Госкино, получил в США "Награду за совершенство в киноискусстве" от Tallgrass Film Association. Ранее такую награду получал фильм "Паразиты", который в 2020 году завоевал "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

У команды фильма "Клондайк" есть еще ряд побед в США:

В апреле "Клондайк" получил Гран-при на Международном кинофестивале в Сиэтле / Seattle International Film Festival. "За работу, одновременно трагически пророческую и универсальную по своему влиянию, за жесткое и формалистическое видение войны, объединяющее гуманизм, черную комедию и ужасы в пылкое и оригинальное видение, мы присуждаем Главный приз жюри "Клондайку" Марины Эр Горбач", - пояснило жюри .

В мае на кинофестивале фильмов из Юго-Восточной Европы в Лос-Анджелесе / South East European Film Festival (SEEfest) звезда "Клондайка" Оксана Черкашина получила Награду за выдающуюся актерскую игру.

В широкий прокат в Украине "Клондайк" выйдет 3 ноября 2022 г.

Украинский фильм "Клондайк" о войне с РФ и катастрофе МН17 получил награду Берлинале.

В конце августа у сети появился официальный трейлер украинского фильма "Клондайк".

Ленты "Памфир", "Клондайк", "Видение бабочки" и "Отблеск" стали лидерами по количеству номинаций национальной премии кинокритиков "Киноколо".

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