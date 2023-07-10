Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Дипломат дал комментарий о перспективе сегодняшней встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга, президента Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона .

"Думаю, что Эрдоган что-то получил. И Швеция внесла изменения в антитеррористическое законодательство. Эта страна держится на верховенстве права, свободе слова и на многих вещах, но со всем тем Эрдоган получил то, что хотел. В этой ситуации есть шанс у всех выглядеть победителями "Я очень надеюсь и считаю, есть шанс более 50%, что завтра или послезавтра Швецию будут приветствовать в НАТО", - сказал Климкин.