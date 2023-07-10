Есть шанс более 50%, что на днях Швецию будут приветствовать в НАТО, - Климкин
Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины, отметил, что Швеция внесла изменения в антитеррористическое законодательство и Эрдоган получил то, что хотел, поэтому все могут выглядеть победителями в ситуации вступления Швеции в Альянс
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Дипломат дал комментарий о перспективе сегодняшней встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга, президента Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона .
"Думаю, что Эрдоган что-то получил. И Швеция внесла изменения в антитеррористическое законодательство. Эта страна держится на верховенстве права, свободе слова и на многих вещах, но со всем тем Эрдоган получил то, что хотел. В этой ситуации есть шанс у всех выглядеть победителями "Я очень надеюсь и считаю, есть шанс более 50%, что завтра или послезавтра Швецию будут приветствовать в НАТО", - сказал Климкин.
- В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
- После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
- 20 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем выразил надежду , что его страна сможет присоединиться к НАТО до саммита Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин.
- 14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.
- 4 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Турция не отступит от своей позиции против вступления Швеции в НАТО, пока не будут выполнены все ее требования. В этот же день Зеленский скоординировал с премьером Швеции усилия по приближению членства стран в НАТО.
- 5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.
- 9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.
- 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.
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