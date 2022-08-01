Об этом в комментарии Еспресо заявил исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Святослав Павлюк.

"На Запорожской АЭС, которая является одной из самых больших в Европе, происходят ужасные процессы. И они проходят мимо должного внимания медиа, – говорит Святослав Павлюк. – Во-первых, оккупанты терроризируют персонал, там пропадают люди. Во-вторых, они уже пытались завозить технику непосредственно в зоны, прилегающие к атомным реакторам, входить в активные зоны с оборудованием. Персонал не пускает, насколько может, срабатывает автоматические системы защиты, но это грубая сила, которая может туда влезть. Опасность того, что может произойти ядерный инцидент на Запорожской станции абсолютно серьезная. Но как-то этому не уделяют должного внимания".

О том, что оккупанты обустраивают огневые позиции на Запорожской АЭС, ранее сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

21 июля сообщалось, что на Запорожской АЭС может произойти такой же пожар, как во время Чернобыльской аварии из-за российских 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом в машинном зале 1-го энергоблока станции.

Ранее россияне требовали, чтобы администрация ЗАЭС предоставила им доступ к машинным залам атомной станции.

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