Есть риски уменьшения военной помощи Украине, - эксперт по международной политике Куса
Эксперт по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса считает, что руководящие элиты Западных стран будут учитывать интересы и настроения своего электората
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сложная энергетическая ситуация на Западе не приведет к полной остановке помощи Украине. Есть споры, которые продолжаются в странах ЕС между теми, кто считает, что нужно увеличивать поддержку Украины и между теми, которые скептически настроены по поводу идеи тотальной победы Украины. Они считают, что война закончится компромиссом и не нужно тратить больше средств, а наоборот, нужно сосредотачивать ресурсы на решении внутренних проблем", - отметил Куса.
По словам эксперта, подобные дебаты продолжаются в странах ЕС, Британии и США.
"Сейчас находящиеся у власти партии считают, что уменьшать объемы помощи Украине не будут, но есть риски уменьшения военной и финансовой помощи Украине в случае, если сменится власть и придут другие партии, необязательно пророссийские. Они не будут привязаны к обязательств, которые были даны после 24 февраля", - объяснил Куса.
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