Есть риск включения ОРДЛО в состав России, - Боррель

Об этом он сказал на заседании Европарламента в Страсбурге, передает Euractiv.



Боррель заявил, что украинские регионы, которые контролируются Россией, "все дальше и дальше удаляются от Украины" и становятся "все ближе и ближе к России". По его словам, существует риск постепенного "де-факто" включения ОРДЛО в состав России.



Представитель ЕС подчеркнул, что война на Востоке Украины длится уже восемь лет, и с тех пор как в 2014 году были провозглашены террористические "ЛНР" и "ДНР", было убито более 13 тыс. человек. Боррель отметил, что нынешнее усиление российских войск у украинской границы вызывает у Запада массовый страх.



Однако, по мнению представителя ЕС, "массированная" атака России на Украину "не является наиболее вероятным сценарием". Однако агрессия РФ может быть не только вооруженной, подчеркнул Боррель, но есть "другие возможности атак, например, кибератаки". Он напомнил о хакерской атаке на украинские правительственные сайты в ночь с 13 на 14 января, и то, что с этим связывают РФ.



Боррель добавил, что РФ столкнется с последствиями в случае военной агрессии против Украины. В частности с санкциями, которые, как сообщил Боррель, будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС 24 января в Брюсселе.

Ранее Боррель заявлял, что РФ пытается расколоть Запад попыткой вести переговоры с США и НАТО по ситуации вокруг Украины без участия ЕС.

Впоследствии он заявил, что у ЕС и США тесная координация в реагировании на агрессивное поведение России и они не будут играть в политические игры РФ, которая пытается их разделить.