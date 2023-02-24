"Есть риск Третьей мировой": Зеленский заявил, что делает все, чтобы Китай не снабжал оружием РФ
Президент заявил, что верит в то, что Китай не будет поставлять оружие России, – по мнению Зеленского, это риск начала Третьей мировой войны
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, посвященной году с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Я хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит на нашей стороне. Для меня это важно, я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие России, и это пункт номер один. Я делаю все, чтобы не допустить этого. Лучше там, где сейчас Китай, чем в объятиях РФ, - это нечестно, несправедливо. Есть риски, что это будет Третья мировая", - сказал он.
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