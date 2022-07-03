Луганская область может быть полностью оккупирована

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии.

"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована. Они понятны нам, но ежедневно может меняться ситуация. У нас так было во многих городках, которые уже полностью разрушены, которые передавались от одной стороны другой ежедневно", – сказал он.

Он отметил, что в окрестностях Лисичанска продолжаются бои.

"Наша задача – иметь огневое преимущество. Я считаю, ВСУ делают все, что могут. Ускорение поставок оружия даст эту возможность – иметь огневое преимущество. Тогда будем давить на Россию на этом направлении сильнее. Там действительно самая сложная ситуация, опасная, и там преимущества у нас нет", – отметил президент.

Он согласился, что отсутствие преимущества означает, что "это наше слабое место", но на других направлениях есть шаги вперед.

В это же время Генштаб сообщил об уходе Сил обороны из Лисичанска.

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