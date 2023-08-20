Такое мнение доктор экономических наук, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова высказала в интервью Эспрессо.

"70% наших женщин за границей (это данные немцев и поляков) имеют высшее образование. Вы же понимаете, что уехавшие за границу с детьми не самые слабые. Говорят, что уехали те, кто всю жизнь здесь был за спиной мужа или отца, - неправда". Те, кто был за спиной, не поехали, побоялись, потому что там нет "спины". Поэтому мы можем потерять много. Я очень боюсь, что после победы и отмены военного положения воссоединение семей состоится - но не в Украине. Риск есть. И чем дольше будет продолжаться война, чем больше инфраструктуры - производственной, и жилой, и другой - будет разрушена, тем больше вероятность того, что это будет происходить", - пояснила академик Либанова.

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По ее словам, в отличие от страны-агрессора, для Украины потеря 1 млн. граждан являются катастрофой.

"Слишком разные у нас ресурсы. Потеря для Украины миллиона населения - это катастрофа. И в моральном смысле, и в ментальном, и в простом количественном. Для России - нет", - отметила Элла Либанова.

При этом быстро подстроиться под жизнь при затяжной войне украинское общество, как считает ученая, не сможет.

"Перестроиться мы сможем, вопрос - когда это будет", - сказала Элла Либанова.

Количество украинских беженцев в мире

31 июля 2023 года заместитель министра экономики Татьяна Бережная озвучила цифру в 6 млн 200 тысяч украинских беженцев за пределами страны.

"В министерстве экономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, уехавших с момента полномасштабного вторжения", - сказала Бережная.

Чиновница отметила, что сведения о количестве украинцев за рубежом отличаются у разных источников, а собранную информацию сверяют с данными Госпогранслужбы.

"Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Евросоюза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений", – рассказала Бережная.

20 июня уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о более 8 млн украинцах, ставших беженцами в разных странах мира с 24 февраля 2022 года. Из них более 5 млн подали заявки на получение статуса временного резидента в соседних странах Евросоюза.