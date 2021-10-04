Есть риск, что Киев попадет в "оранжевую" зону карантина, - Рубан
В Киеве существует риск попадания в "оранжевую" карантинную зону
Об этом сообщил глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.
По его словам, сейчас в Киеве принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить усиление карантина.
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Однако, постановка вопроса о переходе в "оранжевую" зону будет зависеть от уровня вакцинации и других индикаторов.
"Что касается "оранжевой" зоны, это прогнозируемая ситуация и, действительно, Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону, но сегодня таких индикаторов нет. Все меры принимаются для усиления вакцинации всех категорий населения 18+ по всем сферам бизнеса", - отметил Рубан.
- За сутки 3 октября в Украине зафиксирован 482 1 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 50).
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