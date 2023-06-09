"Есть результат": Зеленский заявил об успехах на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фронте есть определенные результаты, однако обошелся без уточнений
Об этом Зеленский сказал в вечернем видео-обращении.
Президент подчеркнул, что продолжаются очень жесткие бои.
"Постоянно в коммуникации с нашими военными. Командующие - "Хортица", "Таврия", все, кто привлечен на наиболее горячих направлениях. Донетчина - очень жесткие бои. Но есть результат, и я благодарен всем, кто обеспечивает этот результат! Бахмут - молодцы. Шаг за шагом. Спасибо каждому нашему воину! Авдеевка, Марьинка, весь восток, ситуация на юге, ситуация после подрыва россиянами дамбы нашей родной Каховки - видим каждую деталь. Но озвучивать - не сегодня", - говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
- Владимир Зеленский также заявил, что российские власти сознательно бросили жителей левобережной части Херсонщины - на произвол судьбы.
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